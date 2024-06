SÉTIMA

Medina e Yago Dora disputam vaga na final da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de surfe

A programação prevê o fim das disputas neste domingo, incluindo a chave feminina

Estadão

Publicado em 9 de junho de 2024 às 13:04

Medina e Yago Dora Crédito: WSL

O Brasil garantiu neste domingo um representante na final da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de surfe. Gabriel Medina e Yago Dora se enfrentam por uma vaga na decisão da sétima de dez etapas da WSL.

Nas quartas de final, Medina foi o primeiro a cair na água. Ele enfrentou o compatriota João Chianca, o Chumbinho, e liderou a disputa desde o início. Medina venceu a disputa com 12,76 contra 10,24 de Chumbinho. Os dois, ao lado de Filipe Toledo, serão os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, cujas disputas serão no Taiti.

Na sequência, Yago Dora enfrentou o australiano Jack Robinson. Após oito ondas, o brasileiro fechou a bateria com 14,54 contra 11,50 de Robinson, que ocupa o terceiro lugar no ranking. Dora iniciou a etapa na 17ª posição no ranking e já entrou no top 10 com a campanha em El Salvador.

A programação prevê o fim das disputas neste domingo, incluindo a chave feminina, que não conta com representantes do Brasil, já que Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final.