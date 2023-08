Meia do Vitória recebe alta de hospital e passa a fazer repouso em casa

O meia Giovanni Augusto deixou o Hospital São Rafael na noite de terça-feira (15) e iniciou repouso em casa. O clube ainda não divulgou quando o atleta iniciará tratamento médico e fisioterápico na Toca do Leão. A previsão de recuperação é de seis a oito semanas.



Giovanni Augusto foi levado em ambulância ao hospital no final do primeiro tempo do jogo contra o Ceará, disputado na noite de domingo (13), no Barradão, pela 23ª rodada da Série B.