Messi em campo: onde assistir Inter Miami x Vancouver Whitecaps, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Chase Stadium

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:00

Messi defende o Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

Depois de ser derrotado no jogo de ida, o Inter Miami aposta no apoio de sua torcida para tentar uma virada contra o Vancouver Whitecaps, nesta quarta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, pela volta da semifinal da Champions League da Concacaf. O vencedor do confronto encara um time mexicano na decisão.>

Onde assistir Inter Miami x Vancouver Whitecaps ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming), a partir das 21h (de Brasília).>

Inter Miami

Mesmo com Messi, Suárez, Busquets e Alba em campo, o Inter Miami foi superado por 2 a 0 no jogo de ida no Canadá. Agora, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para avançar no tempo normal. O técnico Javier Mascherano deve fazer alterações na equipe, promovendo a entrada de Tomás Aviles na zaga e mudanças no meio-campo.>

Vancouver Whitecaps

Com a vantagem construída no BC Place, o Vancouver Whitecaps pode até perder por um gol de diferença e ainda assim chegar à final inédita. O técnico Jesper Sorensen deve manter a base do time, com duas alterações pontuais: Adekugbe entra na lateral direita e Jayden Nelson assume o ataque.>

Prováveis escalações de Inter Miami x Vancouver Whitecaps

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Tomás Aviles, Maxi Falcon, Jordi Alba; Cremaschi, Busquets, Picault; Messi, Suárez, Telasco Segovia. Técnico: Javier Mascherano.>

Vancouver Whitecaps: Takaoka; Adekugbe, Vesilinovic, Blackmon, Edier Ocampo; Pedro Vite, Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Ali Ahmed, Brian White, Jayden Nelson. Técnico: Jesper Sorensen.>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter Miami x Vancouver Whitecaps>

Campeonato: Champions League da Concacaf — Semifinal (jogo de volta)>

Data: Quarta-feira, 30 de abril de 2025>

Horário: 21h (horário de Brasília)>

Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)>