COPA DO BRASIL

Botafogo x Capital-DF: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Botafogo e Capital-DF se enfrentam nesta quarta-feira (30) pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h (horário de Brasília). O confronto marca a estreia do clube carioca na atual edição do torneio e será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.>