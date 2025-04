CHAMPIONS ASIÁTICA

Cristiano Ronaldo em campo: onde assistir Al Nassr x Kawasaki Frontale, horário e escalações

partida em jogo único será disputada no Estádio King Abdullah, em Jedá

Al Nassr e Kawasaki Frontale se enfrentam nesta quarta-feira pela semifinal da Champions League Asiática. A partida em jogo único será disputada no Estádio King Abdullah, em Jedá, e vale vaga na grande final do torneio continental. Cristiano Ronaldo lidera o time saudita em busca de um título inédito e de marcas históricas em sua carreira. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>