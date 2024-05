JUDÔ

Michel Augusto cai nas oitavas do Mundial de Judô, mas se garante nos Jogos Olímpicos de Paris

Última grande competição antes da Olimpíada começou neste domingo (19), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Estadão

Publicado em 19 de maio de 2024 às 10:49

Michel Augusto confirma vaga olímpica para o Brasil no peso ligeiro masculino (60kg) Crédito: Anderson Neves/CBJ

O Campeonato Mundial de Judô, última grande competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, começou neste domingo (19), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com quatro brasileiros no tatame. O principal destaque foi Michel Augusto, que, apesar de cair nas oitavas, na categoria até 60kg, fez o suficiente para confirmar sua vaga na Olimpíada.

Em seu primeiro mundial de nível sênior, Michel Augusto começou vencendo Muhammadsoleh Quvatov, do Tajiquistão, em uma luta dificílima. O brasileiro conseguiu virar uma desvantagem de dois shidos contra com um waza-ari. Na sequência, despachou o atual número 5 do mundo e o campeão do Grand Slam de Paris, em 2023, Balabay Aghayev, do Azerbaijão, nas punições.

Com o feito, o brasileiro assegurou a sua vaga em Paris-2024 e foi mais leve para o confronto contra o cazaque Yeldos Smetov nas oitavas de final. No entanto, Michel Augusto acabou sofrendo um ippon, nada que apagasse o seu feito no Mundial.

Mais três judocas brasileiros estiveram no tatame. Amanda Lima, na categoria até 48kg, acabou caindo na primeira rodada ao sofrer um waza-ari da cazaque Giliya Tinbayeva.

Na mesma categoria, Natasha Ferreira estreou com vitória por ippon sobre Geronay Whitebooi, da África do Sul. Na sequência, enfrentou a japonesa Wakana Koga, que acabou desclassificada por apoiar a cabeça no chão ao entrar no golpe. Ela acabou parando nas oitavas, perdendo, por ippon, para Abiba Abuzhakinova, do Casaquistão. Na repescagem, foi superada pela portuguesa Catarina Costa. Com isso, acabou em sétimo lugar.

Convocada para a Olimpíada, Larissa Pimenta, na categoria 52kg, também ficou na sétima posição. Ela venceu a camaronesa Marie Celine Baba, por ippon, e a americana Angelica Delgado, nas punições, mas parou na italiana Odette Giuffrida, também nas punições. Na repescagem, caiu para a alemã Mascha Ballhaus.