FUTEBOL INTERNACIONAL

Milan e Roma é o destaque das quartas de final da Liga Europa; veja os jogos

Com três representantes da Itália, dois da Inglaterra, um da França, um da Alemanha, e um de Portugal, a competição teve definidos ainda os outros jogos desta etapa eliminatória do torneio. Os duelos de ida acontecem no dia 11 de abril e a volta vai ser realizada uma semana depois (18/4).