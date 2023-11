Mourinho deseja treinar seleção brasileira, diz jornal britânico

O português José Mourinho durante jogo do Campeonato Italiano. Crédito: EFE/EPA/Serena Campanini

Enquanto Carlo Ancelotti não define se vai mesmo ocupar o cargo de treinador da seleção brasileira, outro treinador estrangeiro estaria interessado na vaga. De acordo com o tabloide britânico Daily Mirror, o português José Mourinho, atualmente na Roma, acompanha a situação e estaria disposto a recusar propostas milionárias do futebol da Arábia Saudita por uma chance de treinar o Brasil a partir de 2024.



Aos 60 anos, Mourinho tem contrato com a Roma até o fim da temporada, em junho do próximo ano, e não deve renovar. O treinador chegou à equipe italiana após decepcionante passagem pelo Tottenham e seguidos anos em baixa no futebol europeu. O português recuperou prestígio no ano passado depois de levar a Roma à conquista da Liga Conferência, primeiro título continental do clube.

Recentemente, Mourinho afirmou que Carlo Ancelotti é o treinador perfeito para o Real Madrid e que o italiano cometeria um erro se resolvesse deixar o cargo mesmo com a oferta para treinar a seleção brasileira. Em entrevista ao canal RAI1, da Itália, o português afirmou que somente um "louco" deixaria o clube espanhol e relembrou a vez em que ele mesmo decidiu sair da equipe merengue.

"Acho que somente um maluco como eu pode deixar o Real Madrid sem que o clube queira. Eu saí mesmo quando eles queriam que eu ficasse. Brasil? Estou certo que ao primeiro sinal de Florentino, Ancelotti ficará", afirmou Mourinho. "Depois de três anos, o presidente e José Sánchez (diretor do Real) queriam tanto, tanto, tanto que eu permanecesse... mas fui eu quem decidi. Um louco."

Ancelotti é o principal alvo de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para assumir a seleção Apesar de o treinador não confirmar, a entidade afirma que tem um acordo com o italiano para ele assumir ao fim do seu contrato com o Real Madrid, em julho de 2024, mês em que o Brasil disputa a Copa América nos Estados Unidos.

Esta não é a primeira vez que Mourinho tem o seu nome ligado ao da seleção brasileira. Em janeiro, após Tite entregar o cargo, o ex-meia e comentarista Carlos Alberto, campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2005, afirmou que o português seria o próximo comandante do Brasil e disse que foi convidado pelo próprio para ser o seu número dois no projeto à frente da equipe nacional. A dupla trabalhou junta no Porto, em 2004, quando conquistaram a Liga dos Campeões.