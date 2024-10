QUE SITU...

Mulher descobre por acaso que é amante de jogador do Flamengo; entenda

Casal extraoficial teve fotos íntimas vazadas

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 17:02

Jogador Matheus Gonçalves Crédito: Divulgação

Uma mulher descobriu por acaso que era amante do jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, após desconfiar de comportamentos do atleta. As informações são do colunista Léo Dias.

De acordo com a publicação, o jogador tem namorada, mas a moça não sabia disso. Os dois se conheceram em junho, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube, no Rio. Ela era fã do atleta e, desde então, ficaram amigos e passaram a trocar mensagens. Pouco depois de manterem contato, o jogador chamou a mulher para alguns encontros e afirmou ser solteiro.

O atleta foi desmascarado pela própria amante, que após três encontros passou a suspeitar de alguns comportamentos de Matheus e decidiu investigar por conta própria a situação. Foi então que ela descobriu que ele namora com Maria Eduarda, que nas redes sociais se apresenta como Duda Britto.

Em um dos encontros, Matheus Gonçalves chegou a se desesperar com medo de uma possível gravidez, já que transou com a moça sem preservativo. “Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus”, disse ele por mensagem de áudio no WhatsApp.