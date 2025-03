POLÊMICA

Natinha do vôlei rebate críticas por voltar com ex após traição: 'Guarda sua pedra, você também erra'

A medalhista olímpica fez uma live afirmando que foi traída pelo namorado, o massagista João Pedro

Marina Branco

Publicado em 26 de março de 2025 às 15:30

Natinha e João Pedro Crédito: Reprodução

Atleta e medalhista olímpica em Paris com a seleção brasileira de vôlei, Natinha tem sido muito criticada por voltar com o ex, João Pedro, após a viralização de uma polêmica alegando que ele teria sido infiel. Recentemente, a jogadora cansou dos ataques e decidiu postar uma indireta em seu Instagram, rebatendo os comentários que têm sido feitos sobre ela. >

Natália Araújo, a Natinha, decidiu reatar seu relacionamento algumas semanas após a polêmica da traição do massagista. A notícia do perdão correu as redes sociais quando a medalhista olímpica viajou com João Pedro, além de uma curtida da própria Natinha em uma postagem sobre os dois com a frase “O que Deus une, ninguém separa”. >

Nesta terça-feira (25), ela postou um trecho bíblico do livro "Café com Deus Pai", com a frase “As adversidades são trampolins para nos impulsionar e nos lançar para grandes conquistas” em destaque. Logo depois, publicou a frase “Guarda sua pedra, você também erra”.>