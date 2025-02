DE MALAS PRONTAS

Acusado de dar corno em Natinha, ex-namorado anuncia mudança de cidade

João Pedro disse que não vai mais morar no mesmo lugar em que jogadora de vôlei atua

"Gente, o poder que a massagem possibilita a gente de mudança geográfica, de liberdade, é muito maravilhoso. Tanto é que hoje consigo reconstruir minha vida em qualquer lugar do mundo e é por isso que dou adeus hoje para Uberlândia. Essa cidade que sou apaixonado pelas cachus [cachoeiras] e tal. Mas Uberlândia, família, chegou o momento de dar tchau. É indefinitivo! Eu quero muito abraçar vocês. Me mandem uma mensagem, entrem em contato comigo, os meus chegados sabem", disse.>

"Vamos dar aquele abraço apertado? Porque depois, aí, só o destino vai saber quando vai ser a próxima vez que vou voltar, tá? É isso! É sobre o poder da massagem, da gente ter essa liberdade. Fui para Tailândia, dei um rolé de mochilão e hoje tenho a consciência de que só preciso de uma mochila e muita alegria no coração para fazer uma vida. Então, assim, para você poder viajar só com uma mochila, tem que ter um óleo e uma cuia", completou o massagista.>

"Os apetrechos você pode levar suas pedras quentes, levar o que for e consegue fazer um atendimento de massagem. Cara, às vezes, se você está pensando: ‘Nossa, será que é terapia, pra mim, pensar em mudança de carreira e transição?’. Talvez seja muito interessante e eu te indico as terapêuticas", finalizou João Pedro.>

Natinha surpreendeu os seguidores ao aparecer chorando em uma live, no dia 9 de fevereiro, e desabafar que estava sendo traída por João Pedro. Ela falou que viajou para fazer uma surpresa romântica para o então namorado, mas acabou descobrindo que ele estava com outra mulher. A líbero ainda expôs a identidade da suposta amante, com um print do perfil de Luana Mariá. A influenciadora, por sua vez, afirmou que irá processar a jogadora.>