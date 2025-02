REBATEU ACUSAÇÕES

Chamada de 'vagabunda' e apontada como amante, influenciadora vai processar Natinha

Jogadora de vôlei indicou que Luana Mariá seria pivô do término do relacionamento com o massagista João Pedro

12 de fevereiro de 2025

A polêmica envolvendo a líbero Nathalia Araújo, do Praia Clube e da seleção brasileira, e o ex-namorado, João Pedro, ganhou mais um capítulo. Apontada como a amante do massagista, a influenciadora Luana Mariá se pronunciou por meio de seu advogado, Dr. Adib Abdouni, e afirmou que irá processar a jogadora de vôlei após ser chamada de "vagabunda" nas redes sociais.>

“A cliente informa que não tentou, nem pretende, estabelecer qualquer contato com a atleta de vôlei. Ressalta, entretanto, que recebeu uma mensagem ofensiva, a qual foi posteriormente excluída, tendo a cliente preservado os registros (prints) como prova da conduta inadequada”, disse, em contato com o Portal LeoDias.>

Luana Mariá também foi questionada sobre como conheceu o ex-parceiro de Natinha e negou ter mantido um relacionamento com João Pedro.>

“A cliente esclarece que conheceu o senhor João Pedro por intermédio de seus irmãos mais novos. Há aproximadamente dois anos, foi-lhe proposta uma colaboração/parceria para a realização de um vídeo com finalidade de divulgação mútua dos trabalhos de ambas as partes, parceria essa que já fora concretizada em ocasiões anteriores, inclusive na presente situação”, afirmou o advogado.

“A cliente nega categoricamente qualquer envolvimento com o companheiro da atleta”.>

Segundo Dr. Adib, a influenciadora está adotando medidas cabíveis. “A cliente informa que, em decorrência da exposição injustificada e dos danos de ordem profissional, pessoal e emocional que lhe foram causados, pretende ingressar com queixa-crime para apuração de crimes contra honra e buscar a reparação integral por meio das vias judiciais cabíveis”, falou.>