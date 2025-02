EXPOSTA NAS REDES

Chamada de 'vagabunda', influenciadora revela se era amante do namorado de Natinha

Luana Mariá afirmou que vai processar a jogadora de vôlei

A líbero Nathalia Araújo revelou durante uma live que descobriu uma traição do então namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro, e até apontou quem seria a amante do companheiro. Agora, foi a vez da suposta amante se pronunciar. Em entrevista ao portal LeoDias, Luana Mariá negou as acusações e afirmou que irá processar a jogadora de vôlei.>