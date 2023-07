Kim Kardashian não vem medindo esforços para agradar o filho Saint West, de 7 anos. A influenciadora viajou 12 mil km para levar o herdeiro, fã de carteirinha de futebol, a jogos de Messi, CR7 e Neymar em um intervalo de quatro dias. Com o astro brasileiro, Saint aprendeu até a dançar funk.



Em um vídeo compartilhado por Kim, Neymar aparece ensinando o menino a coreografia da música Parado no Bailão, de MC L Da Vinte e MC Gury. O momento aconteceu após o amistoso entre PSG e Al-Nassr, disputado no Japão.