E.C. VITÓRIA

No currículo: 70% do elenco do Vitória já disputou a Série A do Brasileiro

Leão estreia na competição nacional contra o Palmeiras, domingo (14), no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 10 de abril de 2024 às 16:09

Luiz Adriano é um dos jogadores experientes em Série A do elenco do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados do planeta e os times precisam reunir uma série de qualidades para sobreviverem e terem sucesso ao longo dele. A experiência dos jogadores é um pré-requisito valioso e pode ser fundamental durante as 38 rodadas. No Vitória, 70% do elenco já disputou a Série A. De volta à elite do futebol nacional após cinco edições, o rubro-negro quer viver emoções sem sustos e mostrar solidez entre os protagonistas no cenário esportivo do país.

Dos 34 jogadores que compõem o elenco atualmente, 10 nunca disputaram anteriormente a primeira divisão. Revelado na Toca do Leão, o goleiro Lucas Arcanjo é um deles. Aos 25 anos, o prata da casa vai estrear na Série A no jogo das 18h de domingo (14), quando o Vitória encara a primeira rodada contra o Palmeiras, no Barradão.

Além de Arcanjo, o companheiro de posição Fintelman, de 22 anos, nunca vivenciou o principal torneio de futebol do Brasil, assim como o lateral Felipe Vieira, 24, que se recupera após cirurgia e vai precisar aguardar um pouco mais para buscar uma oportunidade. Os zagueiros João Victor, 26 anos, e Cristián Zapata, 37, também estão na mesma lista. Este último é colombiano e figura no futebol brasileiro pela primeira vez.

No meio-campo há quatro nomes que não têm a Série A no currículo. Os recém-chegados Pablo, 20 anos, e Léo Naldi, 22, além de dois destaques do Vitória na conquista do título baiano desde ano, o volante Dudu, 24 anos, e o meia Matheuzinho, 26. Entre os atacantes, apenas um jogador, o equatoriano Eryc Castilho, de 29 anos, que, assim como Zapata, também está debutando no Brasil.

Fintelman, Zapata, Léo Naldi, Pablo e Eryc Castilho são os únicos entre os 21 reforços contratados para a atual temporada que não têm experiência na Série A. O técnico Léo Condé também está na lista. Aos 45 anos, ele vai treinar um time na elite pela primeira vez.

MAIS EXPERIENTES

Entre os goleiros, o reserva imediato Muriel é o jogador mais experiente. Aos 37 anos, ele disputou a Série A por Internacional (2010 a 2016), Bahia (2016) e Fluminense (2019 a 2022). Também com três agremiações no currículo, o capitão Zeca está no topo da lista entre os latarais: Santos (2014 a 2017), Internacional (2018 e 2019) e Bahia (2020).

No grupo de zagueiros, ninguém com vasta experiência. Wagner Leonardo vestiu a camisa do Santos nas edições de 2020 e 2021 da Série A. Camutanga apenas em 2022, com o Atlético-GO. O recém-chegado Reynaldo disputou o torneio pelo Goiás, em 2022, e Coritiba, em 2023.

Uma das principais contratações do Vitória para a temporada, o meia Luan ainda busca espaço no time titular. Ele é o meio-campista com mais experiência na Série A. Defendeu a camisa do Grêmio, de 2014 a 2019, a do Corinthians, em 2020 e 2021, a do Santos, em 2022, e a do Grêmio, em 2023.

Jean Mota também tem larga experiência, com a Portuguesa, em 2013, e com o Santos, de 2016 a 2021. Assim como Willian Oliveira, que disputou a Série A pelo Fluminense, em 2012 e 2013, Sport, em 2014, Ceará, em 2021, e Goiás, em 2023.

No ataque, o veterano Osvaldo, 37 anos, é o jogador com mais bagagem: Ceará (2011), São Paulo (2012 a 2014), Fluminense (2015 e 2016), Sport (2017) e Fortaleza (2006 e 2019 a 2021).

A experiência de alguns dos atletas que compõem o elenco atual do Vitória, a exemplo de Zeca e Osvaldo, ajudou o Vitória a comemorar os títulos da Série B do Brasileiro, no ano passado, e do Campeonato Baiano, no último domingo. Agora, ela está a serviço do rubro-negro no Brasileirão.

Elenco com os 34 jogadores:

GOLEIROS:

Lucas Arcanjo (25 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

Muriel (37 anos) – Internacional (2010 a 2016), Bahia (2016) e Fluminense (2019 a 2022)

Maycon Cleiton (25 anos) – Red Bull Bragantino (2022 e 2023)

Fintelman (22 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

LATERAIS:

Zeca (29 anos) – Santos (2014 a 2017), Internacional (2018 e 2019) e Bahia (2020)

Raul Cáceres (32 anos) – Vasco (2019) e América-MG (2022)

Patric Calmon (29 anos) – Cuiabá (2023)

Lucas Esteves (23 anos) – Palmeiras (2020 e 2021)

Felipe Vieira (24 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

ZAGUEIROS:

Wagner Leonardo (24 anos) – Santos (2020 e 2021)

Camutanga (30 anos) – Atlético-GO (2022)

Reynaldo (27 anos) – Goiás (2022) e Coritiba (2023)

Zapata (37 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

João Victor (26 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

MEIO-CAMPISTAS:

Matheuzinho (26 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

Daniel Júnior (21 anos) – Cruzeiro (2023)

Jean Mota (30 anos) – Portuguesa (2013) e Santos (2016 a 2021)

Luan (31 anos) – Grêmio (2014 a 2019), Corinthians (2020 e 2021), Santos (2022) e Grêmio (2023)

Léo Naldi (22 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

Rodrigo Andrade (27 anos) – Vitória (2018)

Caiu Vinícius (25 anos) – Fluminense (2019 e 2020) e Goiás (2022)

Dudu (24 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

Willian Oliveira (30 anos) – Fluminense (2012 e 2013), Sport (2014), Ceará (2021) e Goiás (2023)

Luan Santos (24 anos) – São Paulo (2018 a 2023)

Pablo (20 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

ATACANTES:

Léo Gamalho (38 anos) – Avaí (2015), Ponte Preta (2017) e Coritiba (2022)

Luiz Adriano (36 anos) – Palmeiras (2019 a 2021) e Internacional (2006 e 2023)

Osvaldo (37 anos) – Ceará (2011), São Paulo (2012 a 2014), Fluminense (2015 e 2016), Sport (2017), Fortaleza (2006 e 2019 a 2021)

Zé Hugo (24 anos) – Coritiba (2022)

Eryc Castilho (29 anos) – Nunca disputou a Série A do Brasileiro

Alerrandro (24 anos) – Atlético-MG (2018 e 2019) e Red Bull Bragantino (2020 a 2023)

Iury Castilho (28 anos) – Avaí (2015 e 2017), Ceará (2022) e Cuiabá (2023)

Mateus Gonçalves (29 anos) – Sport (2018), Ceará (2019 e 2020) e América-MG (2023)