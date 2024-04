E.C. VITÓRIA

Novas metas: com título do Baiano e eliminação no Nordestão, Vitória foca as atenções nos torneios nacionais

Leão estreia no Brasileirão no domingo (14), às 18h30, contra o Palmeiras, no Barradão

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 15:20

Elenco do Vitória volta as atenções para o Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória alcançou um dos dois objetivos traçados para o primeiro semestre e agora mira nas metas com duração mais longa. Depois da eliminação precoce na Copa do Nordeste, o Leão comemorou o título do Campeonato Baiano e se prepara para estrear na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Depois de erguer a taça estadual diante do rival Bahia, na Fonte Nova, no último domingo (7), o elenco rubro-negro ganhou dois dias de folga e se reapresenta na Toca do Leão na quarta-feira (10), quando inicia os treinamentos voltados para o jogo contra o Palmeiras, domingo (14), às 18h30, no Barradão.

A partida contra a equipe paulista vai marcar a reestreia do Vitória na Série A, após cinco anos longe da elite do futebol nacional. Depois de se impor dentro do próprio estado, o Leão quer voltar a mostrar força no cenário brasileiro.

“A gente vai ter uma parada duríssima pela frente, um campeonato em que as equipes têm investido muito, mas a conquista de um título mostra para o mercado que a gente também não vai ser mero figurante dentro da competição. A expectativa é de fazer um campeonato consistente e equilibrado para que o Vitória possa brigar nas primeiras posições”, projetou o técnico Léo Condé.

Desafio coletivo e individual, já que o comandante rubro-negro vai treinar uma equipe na Série A pela primeira vez. “Eu tenho sido importante para o Vitória, assim como o Vitória tem sido muito importante para a minha carreira. É um casamento que tem dado certo”, afirmou.

Confiança à beira das quatro linhas e dentro dela. "A gente sabe que a nossa vida é feita de desafios, vamos sempre trabalhar para entregar o nosso melhor dentro de campo. Jogo a jogo, a gente vai encarar como uma final”, prometeu o zagueiro Wagner Leonardo, um dos destaques do Vitória desde o ano passado.

Ele tem vaga garantida entre os titulares contra o Palmeiras, mas a tendência é que a concorrência no elenco rubro-negro aumente. São 21 contratações feitas na temporada até agora e a diretoria prometeu mais cinco reforços para o Brasileiro. Um deles é o zagueiro Bruno Uvini, do Grêmio, que tem chegada à Toca prevista para esta semana.

Os seis últimos contratados também devem ganhar espaço. O zagueiro Reynaldo, os volantes Jean Mota, Luan Santos e Léo Naldi, o meia Pablo e o atacante Luiz Adriano assinaram com o clube após o encerramento das inscrições do estadual, não puderam ser utilizados no Baiano, mas tendem a ganhar mais espaço nos meses a seguir.

“A partir de agora, de uma forma gradativa, vamos lançar os jogadores que estão chegando e aí é merecimento. Aqueles jogadores que estiverem merecendo mais, naturalmente vão ter mais oportunidades”, avisou o técnico Léo Condé.