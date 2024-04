CONTRATAÇÃO

Novo reforço do Vitória, zagueiro Bruno Uvini se apresenta na Toca do Leão; João Victor é emprestado

Ex-Grêmio, jogador assinou contrato de dois anos com o rubro-negro

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 13:35

Zagueiro Bruno Uvini realiza testes físicos na Toca do Leão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Tem rosto novo na Toca do Leão. Contratado para a disputa do Brasileirão, o zagueiro Bruno Uvini se apresentou ao Vitória na manha desta quinta-feira (11), quando iniciou os exames médicos e os testes físicos. O jogador de 32 anos estava no Grêmio e assinou contrato em definitivo com o rubro-negro. O vínculo tem duração de dois anos.

Revelado pelo São Paulo, Uvini construiu boa parte da carreira no exterior. Jogou no Nápoli, da Itália, FC Twente, da Holanda, Al Nassr e Al Ittihad FC, ambos da Arábia Saudita, Al-Wakrah, do Catar, e FC Tokyo, do Japão). No Brasil, ele defendeu a camisa do Santos, em 2014, e do Grêmio, desde o ano passado.

Em 2023, Bruno Uvini fez 32 jogos pelo time gaúcho, 27 deles como titular, e marcou dois gols. Nesta temporada foram apenas quatro partidas, a última delas em 28 de fevereiro, quando amargou a derrota por 2x0 para o São Luiz, pela Recopa Gaúcha.

Ele tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 2025, mas perdeu espaço este ano e rescindiu o vínculo para assinar com o Vitória.

Bruno Uvini chega para disputar espaço em um setor que conta com quatro opções. Os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga são titulares absolutos da zaga do Vitória desde a campanha de acesso à Série A do Brasileiro, no ano passado. Cristián Zapata e o também recém-chegado Reynaldo são as opções entre os reservas.

EMPRÉSTIMO