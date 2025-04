COPA DO BRASIL

Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida será disputada no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

A estreia de Dorival Júnior como técnico do Corinthians acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. A volta será em 21 de maio, na Neo Química Arena, sem o critério do gol fora de casa.>