FUTEBOL AMADOR

Organizada pela prefeitura, Copa Interbairros tem início em Salvador

Além de estar presente no jogo inicial, Bruno Reis também inaugurou campo com grama sintética no Cabula

Da Redação

Publicado em 9 de junho de 2024 às 12:56

Bruno Reis participou da inauguração do torneio Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Começou neste domingo (9) a Copa Interbairros de Futebol Amador, competição organizada pela prefeitura que reúne cerca de 1,2 mil atletas divididos em 40 times. As partidas acontecem em dez regiões da cidade e a abertura foi na Arena Esportiva Pé Preto, em Santa Cruz, com as presenças do prefeito Bruno Reis e do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

As 40 equipes da Copa são divididas em 20 com atletas da categoria sub-15 e mais 20 na categoria aberto (a partir de 16 anos), todos amadores e não federados. A competição está dividida em quatro fases: classificação, quartas de final, semifinal e final.

“Este era um torneio que chegou a existir no passado e agora estamos fazendo esse resgate. Na área do esporte, temos muita tranquilidade e alegria pelas conquistas que estamos deixando para a cidade, seja com realização desse evento ou patrocinando competições de futebol ou de outras modalidades”, celebrou Bruno Reis.

No setor, ele lista uma série de medidas de incentivo da prefeitura, como a criação do Bolsa Atleta, que beneficia mais de 300 pessoas, a ajuda de custos para viagens e o Viva Esporte, programa pelo qual empresas podem destinar impostos para um projeto ou construção de equipamento esportivos.

“Além disso, a cidade hoje não tem um grande ginásio desde a demolição do Balbininho e, por isso, já demos início à construção de uma arena multiuso climatizada com capacidade para 12 mil pessoas, na Boca do Rio. O local sediará competições nacionais e internacionais. Também temos parcerias com os clubes Bahia e Vitória para implantar as escolinhas de futebol. Enfim, estamos fazendo uma verdadeira transformação no esporte. Isso está evidente para quem quiser ver”, finaliza o prefeito.

Competição

Cada equipe pôde inscrever na Copa Interbairros de Futebol Amador, no mínimo, 18 atletas e, no máximo, 30, além de cinco membros de comissão técnica.

A competição seguirá até setembro envolvendo todas as 10 regiões administrativas da capital baiana e, além da distribuição de troféus e medalhas, haverá premiações em dinheiro. Serão distribuídos na categoria livre R$40 mil (vencedor), R$20 mil (vice-campeão) e R$10 mil (terceiro colocado). No sub-15, o prêmio será de R$15 mil (vencedor), R$10 mil (vice) e R$5 mil (terceiro colocado).

A Copa Interbairros de Futebol Amador também conta com parceria da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro.

Novo campo

Ainda no tema, a prefeitura inaugurou neste domingo (9), no Cabula, um campo com gramado sintético e uma quadra poliesportiva reformada no Colina das Árvores, na Rua Silveira Martins. O investimento nas estruturas foi de quase R$ 800 mil. Ao todo, a prefeitura já entregou 48 campos de campo sintético e há autorização ou execução em andamento para mais 48.