PRÉ-TEMPORADA

Orlando City x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da FC Series

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Inter&Co Stadium, em Orlando

As duas equipes mediram forças no início desta semana em um jogo-treino, e o Galo venceu por 2x0, gols marcados por Otávio e Deyverson. Ambos os times, porém, atuaram com formações alternativas, e a atividade teve somente um tempo de 45 minutos. Para a partida deste sábado (25), os técnicos devem utilizar as principais formações.>