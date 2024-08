CRIME

Pai de Lamine Yamal é esfaqueado na Espanha e está em estado grave

O pai do atacante do Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, foi esfaqueado depois de uma briga em um estacionamento na cidade de Mataró, na Espanha. Ele foi levado ao hospital Can Ruti de Badalona e está internado em estado grave. As informações são do jornal espanhol "La Vanguardia".