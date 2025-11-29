Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Paixão pelo Palmeiras e pela Medicina: quem era o torcedor que morreu em Lima antes da final da Libertadores

Cauê Brunelli Dezotti tinha 38 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:40

Caue Brunelli Dezotti
Caue Brunelli Dezotti Crédito: Reprodução

Referência na urologia, professor dedicado da Faculdade São Leopoldo Mandic e torcedor fiel do Palmeiras, assim foi descrito o médico Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, que teve sua trajetória lembrada por amigos, pacientes e estudantes após morrer em um acidente em de ônibus em Lima, no Peru. O torcedor estava na cidade para acompanhar a final da Libertadores torcendo pelo time do coração, que enfrenta hoje o Flamengo.

Cauê atendia em consultórios de Limeira e Campinas (SP) e era especializado em cirurgia robótica, área na qual acumulava reconhecimento. Na docência, a presença dele era igualmente forte. Em Araras (SP), onde lecionava na São Leopoldo Mandic, era conhecido pelo compromisso com a formação prática e pela relação próxima com as turmas. Em nota, a instituição afirmou que ele era “um profissional exemplar, um docente comprometido com a formação acadêmica e um ser humano de qualidades ímpares”. Uma turma de medicina também o homenageou, descrevendo-o como “inspiração, acolhimento, exemplo de humanidade e excelência”.

O aspecto pessoal também apareceu nas homenagens: amigos lembraram a paixão pelo Palmeiras, as viagens para acompanhar o time e a animação com a final da Libertadores que aconteceria no sábado. 

Torcedor do Palmeiras morreu em Lima horas antes da final da Libertadores

Torcedor chegou a ser socorrido por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
1 de 4
Torcedor chegou a ser socorrido por Reprodução

O Palmeiras publicou nota lamentando a morte e manifestando solidariedade aos familiares e amigos do torcedor: “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos (...) Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Caue neste momento de dor e tristeza.”

Acidente

O médico brasileiro fazia um passeio em um ônibus aberto acompanhado de outros torcedores. O veículo passou por uma ponte baixa, mas sem reduzir a velocidade no trecho, e Cauê acabou batendo a cabeça. Ele recebeu primeiro socorros no local e foi levado para uma clínica, mas não resistiu ao ferimento. 

O chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, falou do caso a uma rádio peruana. "Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte", disse Monrroy.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que, “por intermédio da Embaixada do Brasil em Lima, tem conhecimento do caso e presta a assistência consular devida”.

Tags:

Palmeiras Caue Brunelli Dezotti

Mais recentes

Imagem - Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo
Imagem - Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'

Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'
Imagem - Cinco anos após acidente de Grosjean, F1 reforça segurança contra o fogo

Cinco anos após acidente de Grosjean, F1 reforça segurança contra o fogo

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
02

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia
03

Da guerra ao recomeço empresarial, conheça a história do padeiro mais amado da Bahia

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença
04

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença