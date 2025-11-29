ACIDENTE

Paixão pelo Palmeiras e pela Medicina: quem era o torcedor que morreu em Lima antes da final da Libertadores

Cauê Brunelli Dezotti tinha 38 anos

Referência na urologia, professor dedicado da Faculdade São Leopoldo Mandic e torcedor fiel do Palmeiras, assim foi descrito o médico Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, que teve sua trajetória lembrada por amigos, pacientes e estudantes após morrer em um acidente em de ônibus em Lima, no Peru. O torcedor estava na cidade para acompanhar a final da Libertadores torcendo pelo time do coração, que enfrenta hoje o Flamengo.

Cauê atendia em consultórios de Limeira e Campinas (SP) e era especializado em cirurgia robótica, área na qual acumulava reconhecimento. Na docência, a presença dele era igualmente forte. Em Araras (SP), onde lecionava na São Leopoldo Mandic, era conhecido pelo compromisso com a formação prática e pela relação próxima com as turmas. Em nota, a instituição afirmou que ele era “um profissional exemplar, um docente comprometido com a formação acadêmica e um ser humano de qualidades ímpares”. Uma turma de medicina também o homenageou, descrevendo-o como “inspiração, acolhimento, exemplo de humanidade e excelência”.

O aspecto pessoal também apareceu nas homenagens: amigos lembraram a paixão pelo Palmeiras, as viagens para acompanhar o time e a animação com a final da Libertadores que aconteceria no sábado.

O Palmeiras publicou nota lamentando a morte e manifestando solidariedade aos familiares e amigos do torcedor: “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos (...) Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Caue neste momento de dor e tristeza.”

Acidente

O médico brasileiro fazia um passeio em um ônibus aberto acompanhado de outros torcedores. O veículo passou por uma ponte baixa, mas sem reduzir a velocidade no trecho, e Cauê acabou batendo a cabeça. Ele recebeu primeiro socorros no local e foi levado para uma clínica, mas não resistiu ao ferimento.

O chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, falou do caso a uma rádio peruana. "Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte", disse Monrroy.