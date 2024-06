TEMPO COMO ALIADO

Pausa no Brasileirão pode ajudar o Bahia a ganhar reforços para a sequência da temporada

Tricolor enfrentará o Fortaleza no dia 13 de junho, na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 05:00

Em fase de transição, Victor Cuesta pode voltar ao Bahia contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em alta no Campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou uma folga na tabela. Por conta dos jogos amistosos da Seleção Brasileira contra México e Estados Unidos, na preparação para a Copa América, o tricolor só entrará em campo no dia 13 de junho, quando recebe o Fortaleza, às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada. Apesar da preocupação com o longo período de inatividade, o Esquadrão pode usar o tempo como aliado para ganhar reforços no elenco.

Entre o empate por 1x1 com o Atlético-MG e o duelo contra o Fortaleza, Rogério Ceni e comissão técnica terão 11 dias para descansar os atletas e ajustar o time para a sequência da temporada. Nesse período, o Esquadrão pode ter os retornos do lateral esquerdo Ryan e do zagueiro Victor Cuesta, que se recuperam de lesões.

Opção para a lateral, Ryan não atua desde o dia 3 de fevereiro, quando participou do triunfo sobre o América-RN, pela primeira fase da Copa do Nordeste. O prata da casa sofreu uma lesão no tornozelo e passou por cirurgia. Desde então, ele estava em tratamento médico.

Na última semana, Ryan finalizou a etapa de transição e voltou a treinar com os companheiros. Com a volta do lateral, o Bahia ganha mais uma opção para o lado esquerdo, que atualmente tem apenas Luciano Juba. Contratado para a função, Iago Borduchi está de férias após o fim da temporada na Europa e só poderá ser inscrito pelo clube baiano a partir de 10 de julho, durante a segunda janela de transferências.

Já o zagueiro Victor Cuesta sofreu lesão no joelho antes da partida contra o Criciúma, pelo jogo da volta na Copa do Brasil, e desde então está no DM. Além do duelo contra o Tigre, ele ficou fora dos jogos com CRB, na Copa do Nordeste, e Atlético-MG, no Brasileirão. Ele iniciou a fase de transição técnica e vai ser avaliado nos próximos dias.

Titular em boa parte do primeiro trimestre, Cuesta perdeu a vaga no início do Brasileirão após ter passado por um procedimento cirúrgico no nariz. No setor, o Bahia tem consolidada a dupla formada por Kanu e Gabriel Xavier. Nos últimos jogos, David Duarte e Marcos Victor foram as opções no banco.