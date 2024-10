CONFUSÃO

Peñarol se pronuncia sobre os torcedores presos e critica organização de jogo contra o Botafogo

"A prioridade número um do Peñarol é resolver a situação dos torcedores detidos para que possam retornar o mais rápido possível", diz o clube

O Peñarol se pronunciou em nota neste sábado sobre a confusão envolvendo torcedores do clube no Rio de Janeiro na última quarta-feira, antes do duelo contra o Botafogo, pelas semifinais da Copa Libertadores da América.