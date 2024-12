SOLTA O GOGÓ

Pesquisa aponta que torcida do Bahia canta mais alto e a do Vitória canta por mais tempo

Pesquisa foi realizada pelo Jornal O Globo com os 14 clubes de maior torcida da primeira divisão

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 18:39

Arena Fonte Nova e Barradão são os estádios onde Bahia e Vitória mandam seus jogos Crédito: Divulgação; Victor Ferreira/EC Vitória

Uma pesquisa realizada pelo Jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira (29), apontou diferenças entre as torcidas da dupla Ba-Vi nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. De acordo com o levantamento, realizado com os 14 clubes de maior torcida da primeira divisão, a torcida do Bahia cantou mais alto do que a do Vitória, enquanto os torcedores rubro-negros cantam alto por mais tempo.

A medição contou com o auxílio de um decibelímetro profissional, aparelho que mede a pressão sonora em locais específicos, e foi realizada durante as partidas. Os responsáveis por realizar a medição ficaram posicionados nos locais das torcidas organizadas dos clubes. Ou seja, no setor Norte da Arena Fonte Nova e no gol do estacionamento do Barradão.

A escolha das partidas foi aleatória, mas respeitou certos critérios definidos. Entre outubro e dezembro, as partidas precisavam ser válidas pela Série A, acontecer no estádio onde a equipe mandante costuma realizar seus jogos, com 90% dos ingressos destinados à torcida local. Partidas muito decisivas foram evitadas, mas todas valiam, para o time da casa, título, luta contra o rebaixamento ou classificação para copas internacionais.

E os resultados?

O levantamento foi dividido em quatro categorias, sendo que o Bahia aparece à frente do rival em duas delas. Em contrapartida, o Vitória ultrapassou a equipe tricolor nas outras duas medições. As categorias são: Quem atingiu o volume mais alto, quem teve a média mais alta durante os 90 minutos, quem cantou alto por mais tempo e quem cantou mais alto durante um minuto.

O volume mais alto das torcidas do Brasil pertence ao São Paulo, com 127,7 db. O Bahia aparece na 10ª posição, com 114,9 db. Nessa categoria, os rubro-negros ficaram no 14º lugar, com 110,7 db. Considerando as médias mais altas durante os jogos, é o Esquadrão quem continua à frente do Leão. O Tricolor ficou em 9º, com média de 90,2 db, enquanto o Vitória fez 86,7 db, continuando na 14ª colocação.

A superioridade dos torcedores rubro-negros começa na categoria que avalia quem cantou a maior soma de tempo acima de 100 décibeís. O Vitória aparece na 10ª posição, com 246 segundos neste recorte. A torcida do Bahia apareceu no 12º lugar, com 111 segundos. Considerando quem cantou mais alto durante um minuto, o Leão teve 106,6 db de média contra 105,2 db do Esquadrão. As torcidas ficaram em 11º e 12º lugar, respectivamente.