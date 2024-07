DE VOLTA PRA CASA

Philippe Coutinho revela que 'amor pelo Vasco' definiu seu retorno ao futebol brasileiro

"Eu sempre me imaginei jogando no Vasco. Nas redes sociais, inúmeras vezes, eu mandava vídeos da torcida para a minha mulher Há mais ou menos 6 meses, eu conversei com a minha família e coloquei esse desejo de voltar a jogar pelo Vasco", afirmou o astro na apresentação oficial.

Os elogios ao Vasco deram a tônica da entrevista do meia, torcedor roxo e que revelou um pouco mais do clube e dos ensinamentos que ganhou para a vida. "O Vasco é um clube diferente, que se preocupa com a formação de atletas e pessoas. Estudar no Colégio Vasco da Gama foi fundamental para o meu crescimento", revelou. "Com certeza me inspirou para o Instituto Philippe Coutinho. Ajudar pessoas é um sonho meu, é um pouquinho do que eu posso devolver para a sociedade, pelo o que o futebol me deu".