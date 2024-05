Piastri é o mais rápido no 3º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1 e Pérez acerta muro

Oscar Piastri superou os pilotos da Ferrari e foi o mais rápido do terceiro treino livre e do fim de semana do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O tempo do australiano da McLaren foi de 1min15s529. Lando Norris terminou em segundo, com Carlos Sainz em terceiro.