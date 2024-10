LENDA DO BOXE

Políticos lamentam morte de Maguila: 'Um dos maiores pugilistas da história do país'

O pugilista sergipano morreu aos 66 anos. Ele estava internado desde 2017 em uma clínica em Itu, interior de São Paulo, e lutava contra uma encefalopatia traumática crônica (ETC), doença resultante dos golpes na cabeça que levou durante a carreira no boxe.

“Envio meus sentimentos para os familiares de amigos de Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, que se consagrou como um dos maiores pugilistas da história do país. Como competidor da categoria peso-pesado. Ficamos com boas lembranças de suas conquistas no ringue em um dia de luto para o esporte brasileiro”, afirmou político do Partidos dos Trabalhadores no X (antigo Twitter).