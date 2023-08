Pra cima! Vitória tem 88% de chance de acesso à Série A

Vitória é o time com a melhor campanha da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Quem segura o Vitória? Nesse momento, ninguém. Líder da Série B do Brasileiro, o rubro-negro é apontado pelos matemáticos como principal candidato ao acesso à elite do futebol nacional.



De acordo com os especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estudam as estatísticas do esporte, o Leão tem 87.8% de probabilidade de comemorar o retorno à Série A ao final desta temporada.



O time comandado ao longo de toda a competição pelo técnico Léo Condé tem 47 pontos, após 24 jogos, 15 vitórias, dois empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 65%.

O Leão só não somou pontos diante de Atlético-GO (3x2), Mirassol (2x0), Criciúma (1x0), Guarani (2x0), Juventude (1x0) e Vila Nova (1x0), no primeiro turno, além de Londrina (2x0), já no returno. Os empates foram com Avaí (1x1) e Ponte Preta (2x2), ambos longe de Salvador.

O poder de fogo do Vitória também é parte responsável por esse ímpeto do time na Série B. O rubro-negro tem o melhor ataque da competição, com 36 gols marcados. A média é de 1,5 por jogo.

A defesa também tem feito bonito. É a terceira melhor da competição, com 19 gols sofridos, ao lado de Guarani e Criciúma. O Vila Nova teve a rede vazada apenas 12 vezes e o Novorizontino deixou os adversários comemorarem em 17 oportunidades, por isso, aparecem na frente no ranking.

O fator casa tem sido um grande trunfo do Vitória no caminho que vem traçando rumo ao acesso. Foram 30 pontos conquistados no Barradão após 10 vitórias e duas derrotas. Restam ainda sete partidas dentro do estádio, o que mais recebeu público na Série B até aqui. Mais de 200 mil pessoas já foram ao santuário rubro-negro ao longo da competição.

CAMPEÃO

Os matemáticos da UFMG também apontam o Vitória como principal candidato ao título. Segundo eles, a probabilidade do rubro-negro se sagrar campeão da Série B é de 45%. Mais do que o dobro da chance que tem o vice-líder Sport: 24.4%.