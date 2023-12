Instalações do Manchester City servirão de casa para o Bahia durante pré-temporada. Crédito: Divulgação/Manchester City

De olho em 2024, o Bahia já tem definido os planos de preparação para as competições do próximo ano. De acordo com apuração do CORREIO, o Esquadrão realizará a pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, nas instalações do Manchester City.



O elenco do Bahia tem reapresentação marcada para o dia 6 de janeiro. A delegação viaja rumo à Inglaterra no dia 9 do mesmo mês e deve permanecer no país até o dia 21 de janeiro. Com isso, o time principal perderá os dois primeiros jogos no Campeonato Baiano, contra Jequié e Atlético de Alagoinhas, respectivamente.

Durante o período na Europa, o Bahia jogará o estadual com o time sub-20, treinado pelo técnico Rogério Ferreira. Os garotos podem ganhar o reforço de alguns atletas do time principal que a comissão técnica entenda que precisam ganhar mais minutos em 2024.

Ceni e o auxiliar Charles Hembert no estádio do Manchester City. Crédito: Reprodução/Instagram

Após a goleada por 4x1 sobre o Atlético-MG, que garantiu a permanência do clube baiano na Série A, o técnico Rogério Ceni falou sobre a possibilidade de começar o Baianão com um time alternativo para que o elenco tivesse mais tempo de preparação.

“Vamos ter tempo para fazer uma pré-temporada, gastar um ou dois jogos do Baiano com um time sub-20 se for necessário. O único objetivo é focar no Brasileiro do ano que vem. A Copa do Brasil é legal, traz emoção, valor financeiro, mas só um ganha. No Brasileiro você tem um campeão, times na Libertadores, times felizes pela pré-Libertadores, e uma competição internacional muito legal que a Sul-Americana, que esse não conseguimos. Na próxima temporada vamos buscar essa vaga”, explicou.

Rogério Ceni, aliás, se antecipou aos jogadores. De férias, o treinador está fazendo uma espécie de imersão no Grupo City. Nos últimos dias ele esteve em Manchester, onde se reuniu com principais nomes do grupo e conheceu as instalações do Manchester City. Na sequência foi para a Espanha e acompanhou o dia dia do Girona, líder do Campeonato Espanhol.