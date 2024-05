REFORMULAÇÃO

Presidente do Vitória projeta contratações, mas descarta 'faxina' no elenco: 'Lista de dispensa não existe'

Fábio Mota também reafirmou a meta do clube na Série A: ‘Brigar pela Sul-Americana’

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 16:33

Fábio Mota (ao centro) em entrevista coletiva durante a inauguração da nova Academia de Futebol do clube Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória ainda não deu uma resposta positiva nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto em cinco jogos, o Leão ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Para tentar reverter esse panorama negativo, o técnico Thiago Carpini tem analisado o atual elenco, ao mesmo tempo em que pensa em novas contratações. Mas nada de faxina na equipe. Ao menos, é isso que garantiu o presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista nesta quinta-feira (30), na nova Academia de Futebol do clube.

"Não tem ninguém para sair do Vitória. Vamos deixar bem claro, não tem proposta. Até o dia 10 de julho [quando abre a próxima janela de contratações], ninguém pode estrear, como ninguém pode sair. A não ser que peça para sair. Ninguém é maior que o Vitória (...) Lista de dispensa não existe. Carpini tem que adaptar com esse elenco até 10 de julho para que a gente dê sequência ao nosso projeto", garantiu o dirigente.

Desde a chegada de Carpini, dois jogadores deixaram a Toca do Leão: o lateral-direito Zeca e o zagueiro Cristián Zapata. Mota, porém, ressaltou que os dois pediram para rescindir contrato, e voltou a negar a barca de saídas.

"Com relação a saídas, não teve planejamento. Zeca sentiu que não estava bem, pediu para sair, foi embora. Zapata recebeu proposta, não estava jogando, conversou com o clube, a gente está liberando. Os únicos que saíram (...) Vai ficar no Vitoria quem quer jogar no Vitória. Agora, quem não quer, não pode ficar. Se o jogador pede para sair, não tenho o que fazer. Se não pede para sair, vai continuar. Dudu e Wagner [Leonardo] têm contrato até 2025, Matheuzinho até 2026. Não temos intenção de liberar ninguém, nem que proposta tenha", afirmou.

O presidente também falou sobre a sequência da temporada e a chegada de novos jogadores. Segundo Fábio Mota, fazer contratações na segunda janela de transferências já estava dentro do planejamento inicial. Mas ele ressaltou que será preciso adequar os reforços não só ao modelo de jogo adotado por Carpini, mas também à realidade financeira do clube.

"A gente sabia que ia fazer contratação. Se fosse com Léo Condé, a gente ia fazer. Janelas existem para isso, para fazer avaliação das primeiras rodadas e, a partir daí, fazer o reforço. Vão ser contratações dentro do que o Vitória pode pagar. A situação financeira do clube continua ruim, não é boa. Estamos com contas em dia, sim. Não devemos a jogador, funcionário, jogador recebe com um mês de antecedência, quase. Vamos contratar dentro das possibilidades. Não vamos fazer loucura, não sou irresponsável", comentou.

"Carpini tem 15 dias no clube, está analisando os jogadores que aqui estão. Ele tem um modelo de jogo diferente de Condé. Evidente que vai precisar de algumas peças para adequar o modelo de jogo. Mas todo mundo sabe que a janela de contratação só abre dia 10 de julho. A gente está monitorando, no mercado, em cima do que Carpini está conversando com a gente. Não é simplesmente contratar. Primeiro, tem que arrumar dinheiro e achar jogador adequado para vir", prosseguiu.

Uma reunião está prevista para a próxima sexta-feira (31), entre Thiago Carpini e a diretoria do Vitória. O objetivo é, justamente, traçar os rumos do clube na próxima janela de transferências. O treinador, porém, já está com a mão na massa, e tem feito contato com alguns atletas que lhe interessam. A conversa deveria ter acontecido nesta quinta (30), mas foi adiada em função da inauguração da Academia de Futebol do Leão.

"Nós temos um treinador novo, que está passando para a gente as dificuldades. Também está fazendo contato com quem ele quer trazer, porque não é simplesmente contratar. É difícil. Tem que achar o jogador, convencer a vir, acertar. Ele está desta forma, analisando com calma. Tínhamos uma reunião hoje, mas marcamos para amanhã. Ele vai fazer uma análise dos que aqui estão, do que acha que precisa. Com calma, com trabalho, a gente vai ajustar isso, e as contratações vão acontecer", disse Mota.

Uma das soluções que podem ser utilizadas por Carpini para fortalecer o atual elenco está nas divisões de base. O atacante Luís Miguel, por exemplo, já vem treinando com o elenco principal depois de fazer bons jogos pelo Itabuna.

"Carpini está acompanhando os jogos do Itabuna, a base principal do Vitoria está jogando. Ele acompanhou o jogo e gostou muito de Luís Miguel, chamou ele e tem previsão, sim, de trazer outros atletas para incorporar ao nosso elenco. A ideia é essa. É uma filosofia nova, de futebol diferente do que estava aqui. Já me disse que vai botar os atletas da base para jogar no profissional".

Rumos na temporada

O momento do Vitória na temporada não é bom. Em sua estreia no clube, Thiago Carpini viu o rubro-negro ser derrotado pelo Botafogo por 2x1, no Barradão, dando adeus à Copa do Brasil.

Já no Brasileirão, o início também é turbulento. De cinco partidas disputadas, o time empatou uma, com o rival Bahia, e perdeu quatro, para Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Vasco. Além disso, marcou apenas cinco gols e sofreu 11. Apesar da má fase, Fábio Mota assegurou que a equipe vai dar a volta por cima. E reafirmou a meta até o fim da Série A: conquistar uma vaga na Sul-Americana.

"Eu nunca iludi a torcida dizendo que vou ser campeão brasileiro. Não digo isso. O campeonato do Vitória sempre foi e será brigar pela Sul-Americana. Desde o início, esse é nosso objetivo e continua sendo. Não jogamos ainda contra os adversários do nível do Vitória (...) Nosso objetivo está aí, planejamento segue, tenho certeza que a gente vai se recuperar e brigar por Sul-Americana. Temos 33 rodadas a fazer ainda".

Para Mota, a Série A vai começar de verdade para o Vitória a partir do próximo sábado (1º). Às 16h, o time enfrentará o Atlético-GO, no Barradão, pela 7ª rodada da competição. Depois, o Leão terá duas partidas seguidas fora de casa: contra o Cuiabá, em duelo atrasado da 2ª rodada, e contra o Juventude, pela 8ª rodada.

"A gente tem que saber separar as realidades. O Vitória saiu da Série C para a Série B para a Série A em dois anos. Tem diferença de orçamento fenomenal com relação a outras equipes. A gente sabe que o nosso campeonato é um campeonato a parte, que a gente luta para ir para a Sul-Americana. Ao meu ver, nosso campeonato começa a partir de sábado. São adversários do nosso nível orçamentário. A gente tem Atlético-GO, Cuiabá e Juventude. A gente vai precisar muito do apoio da torcida para o jogo de sábado", comentou.

Inicialmente, as vagas para a Sul-Americana são destinadas aos clubes que terminam a Série A entre a 7ª e a 12ª posição. No entanto, a zona de classificação pode mudar de acordo com os desempenhos dos brasileiros nas competições internacionais. Em 2023, por exemplo, o Cruzeiro encerrou o torneio no 14º lugar e conseguiu a vaga.

Veja a sequência do Vitória:

7ª rodada: Vitória x Atlético-GO - 1º de junho (sábado), às 16h

2ª rodada: Cuiabá x Vitória - 5 de junho (quarta-feira), às 20h

8ª rodada: Juventude x Vitória -11 de junho (terça-feira), às 19h

Nova academia de futebol

A entrevista coletiva de Fábio Mota aconteceu durante a inauguração da Academia de Futebol do clube. O local tem como principais objetivos revelar talentos e gerar receitas para o clube além do futebol, como eventos e aluguel de campos. De acordo com o presidente rubro-negro, a expectativa é gerar até R$ 10 milhões em receitas por ano.

"Nossa ideia de estrutura é você sempre fortalecer o futebol. Para você ter um futebol forte, tem que ter uma estrutura forte. Nem só para revelar novos talentos, como é a ideia daqui, mas para reforçar o caixa do clube. O Vitória hoje está engatinhando novamente, recomeçando sua divisão de base, e precisaria de reforço no caixa. Tudo que vai ser proviniente disso aqui vai para reforçar nossa divisão de base", comentou Mota.

As matrículas terão preço-base de R$ 180 a R$ 220 para não-sócios e de R$ 160 para sócios. O mês de junho, no entanto, deve ter um valor promocional, que ainda será divulgado pelo Vitória.

"A ideia é ter aqui entre 1,2 mil e até, nos três turnos, 2 mil meninos. Ideia é que a gente faça aqui de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. Nem só com mensalidade, venda de uniforme, eventos que aqui vão ser feitos, de tênis, de futevôlei, futebol... É uma estrutura que, sem sombra de dúvidas, é a maior do Nordeste".

O complexo tem bar temático, parque infantil, vestiários, campos - incluindo um com tamanho oficial e arquibancada - e quadra de futevôlei. As novas instalações foram batizadas em homenagem a dois torcedores símbolos do Vitória, Alvinho Barriga Mole e Wellington Abade. Segundo Mota, o plano é abrir outras Academias pelo país.