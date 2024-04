E.C. VITÓRIA

Presidente do Vitória revela que técnico da Seleção Brasileira veio a Salvador observar Dudu e prevê retorno do volante aos gramados

Jogador de 24 anos se machucou na estreia do Brasileirão

Publicado em 24 de abril de 2024 às 10:43

Dorival Júnior esteve no Barradão para observar o volante Dudu. É o que garante o presidente do Vitória, Fábio Mota. Segundo o dirigente rubro-negro, Dorival Júnior confidenciou a informação a ele durante o jogo entre Vitória e Palmeiras, na estreia do Brasileirão, no último dia 14.

Fábio Mota, presidente do Vitória Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

“O treinador da Seleção Brasileira veio ver Vitória e Palmeiras e disse dentro do camarote da presidência: ‘Vim aqui observar Dudu. Já acompanho Dudu de muito tempo’. Infelizmente, Dudu machucou. Só para ver que o Vitória está no nível dos outros clubes do Brasil. Tem jogador que está sendo visto pela Seleção Brasileira, por outros clubes. Não temos que ter medo de ninguém”, afirmou Fábio Mota, em entrevista à Rádio Sociedade.

Um dos destaques do Vitória no primeiro trimestre da temporada, Dudu foi titular contra o Palmeiras, mas teve uma lesão ligamentar no joelho direito no primeiro tempo do jogo. Era a primeira partida na Série A da carreira e ele ainda tentou continuar em campo, mas acabou substituído por Mateus Gonçalves, aos 31 minutos.

O departamento médico do Vitória informou que não havia a necessidade de cirurgia e previu que Dudu ficaria de três a quatro semanas afastado das atividades. No entanto, Fábio Mota sinalizou que o volante deve estar à disposição do técnico Léo Condé para a estreia do Leão na Copa do Brasil, dia 2 de maio, contra o Botafogo, no Engenhão.

"O Vitória hoje tem 34 atletas e não acho um número alto. Temos Everaldo, Raúl Cáceres e Dudu machucados. Dudu, pelo que eu vi hoje, deve voltar contra o Botafogo. Na Série B, a gente teve 36 atletas. Nosso objetivo é se manter na Série A e conquistar um calendário internacional", afirmou o presidente rubro-negro à Rádio Sociedade.

Um dos pilares do meio-campo do Vitória, Dudu foi um dos principais nomes das finais do Campeonato Baiano 2024, quando o Vitória reverteu a vantagem do rival Bahia e comemorou o título estadual após um jejum de sete anos. O poder de marcação do volante fez com que ele aparecesse como personagem destemido em inúmeros memes que circularam nas redes sociais após os clássicos.

O volante chegou à Toca do Leão em junho de 2023, como reforço para a Série B do Brasileiro, após defender o Volta Redonda. Antes, ele vestiu camisas de times com pouca expressividade no cenário nacional: Tupã (SP), Ação (MT) e Ferroviário (CE). Dudu foi revelado pelo Santos, mas só defendeu a equipe B do clube paulista. Se transferiu para o Athletico-PR e chegou a ficar no banco, mas não entrou nas quatro linhas.