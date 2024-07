SELEÇÃO

Pressionado, Brasil encara o Uruguai para superar desconfiança e avançar na Copa América

Seleção enfrenta a Celeste neste sábado (6) em busca de uma vaga na semifinal da competição

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de julho de 2024 às 05:00

Paquetá é uma das peças mais importantes no meio de campo do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A performance do Brasil na fase de grupos da Copa América não foi animadora. Após somente uma vitória, sobre o Paraguai, e dois empates, com Colômbia e Costa Rica, a Seleção se classificou apenas com o segundo lugar da chave D. Como consequência, terá pela frente uma pedreira nas quartas de final: o Uruguai, neste sábado (6), às 22h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA).

Se quiser seguir na busca pelo que seria seu 10° título do torneio, a Amarelinha vai ter que fazer melhor do que vem apresentando nos últimos compromissos. Além de resultados que não empolgaram, as atuações também têm sido insatisfatórias. No geral, o que tem se visto é uma equipe desorganizada, que oscila muito e comete sucessivos erros.

O ponto fora da curva foi a goleada por 4x1 sobre os paraguaios, pela segunda rodada da Copa América. O brilho daquela noite mostra que o Brasil tem, sim, chances de converter seu potencial em ótimo desempenho. Por outro lado, o grande protagonista daquela partida será, justamente, o único desfalque nacional diante do Uruguai: Vini Jr., que terá que cumprir suspensão automática.

“Até pouco tempo, ouvia dizer que Brasil tinha de aprender jogar sem os protagonistas. É o momento. Vini fica fora, estamos sem Neymar por algum tempo, em algum momento não os teremos em uma partida, outros terão de aparecer. Será um jogo difícil contra o Uruguai, como eles sabem que terão um jogo difícil contra o Brasil”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

Para preencher o espaço deixado por Vini, o treinador já adiantou quem será escolhido como substituto: Endrick. O atacante de 17 anos será titular da Seleção pela primeira vez, e irá formar o trio de ataque ao lado de Rodrygo e Raphinha. Até aqui, o novo jogador do Real Madrid tem nove partidas com a Amarelinha - todas saindo do banco de reservas - e três gols marcados.

“Espero que possamos continuar encontrando o caminho dos gols. Proporcionar aos atacantes as possibilidades de ataque à última linha do adversário. Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um jogador que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick”, afirmou o treinador.

“Acho que o Endrick não é especificamente um 9, que joga fixo, prefere um pivô. Ele é um jogador que flutua, se movimenta. Realmente, nas minhas últimas equipes, sempre tive um centroavante de origem, mas tenho que respeitar as características dos jogadores que convocamos. E convocamos com consciência do momento de cada um, das características. Tudo vai acontecer com calma. Por isso que falei, para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade. A equipe evolui a cada momento. Tudo é questão de tempo para encontrarmos a melhor formação”, completou Dorival.

Essa não será a única mudança. O comandante também confirmou o retorno de Guilherme Arana no time titular, no lugar de Wendell. O lateral-esquerdo já havia aparecido na formação inicial diante da Costa Rica.

“Todos sabem que é uma equipe em formação. Futebol não pode pular etapas. Temos que encontrar os talentos em um bom sistema coletivo. Nas partidas, erros são mostrados e procuram-se as correções. Críticas vão existir sempre, independente da posição na tabela. Tivemos muitas evoluções, outros problemas a serem acertados, mas fazem parte do processo. O importante é caminharmos até encontrar o caminho saudável para a equipe que fará sua oitava partida”, defendeu o treinador.

O rival

Para avançar às semifinais, será preciso passar por cima das críticas e bater um rival que vive excelente fase e é considerado um dos favoritos ao título. Em seu primeiro torneio sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste vem correspondendo às expectativas, avançando às quartas de final com 100% de aproveitamento, na liderança do grupo C.

A campanha, a melhor da etapa inicial, inclui vitória sobre o Panamá por 3x1, goleada por 5x0 sobre a Bolívia e triunfo sobre os Estados Unidos por 1x0, resultado que eliminou os anfitriões da competição na frente de sua torcida. No total, são nove gols marcados e apenas um sofrido.

O meio-campo é um dos pontos mais fortes do Uruguai. A trinca titular é formada por Manuel Ugarte (PSG), Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (Flamengo), mas a qualidade é tanta que, no banco, há as opções por Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

No ataque, Maximiliano Araújo (Toluca-MEX) e Darwin Núñez (Liverpool) vem se destacando pela quantidade de gols marcados na Copa América: dois, cada. Entre os reservas, o craque Luis Suárez (Inter Miami). Na defesa, mais um conhecido do futebol brasileiro: o goleiro Sergio Rochet, do Internacional.

“De um modo geral, é um grande clássico sul-americano. Um jogo importante para o Brasil e para o Uruguai. É uma equipe que merece todo respeito, vem em um processo de evolução, assim como o Brasil, que vem encontrando seus caminhos. Não tenho dúvidas que o Uruguai terá problemas contra a nossa equipe. São times que se conhecem, se respeitam, e teremos tudo para ter uma grande partida”, disse Dorival.