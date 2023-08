Quem é o guarda-costas que 'marca' Messi até dentro de campo

Lionel Messi não é o único que tem roubado a cena no Inter Miami. Além do craque argentino, um outro profissional vem viralizando nas redes sociais por sua atuação no clube da Flórida. Mas não trata-se de um jogador, e sim do segurança do campeão mundial: Yassine Chueko.



Ex-soldado americano, ele foi escolhido pessoalmente por David Beckham para acompanhar Messi e sua família durante passagem pelos Estados Unidos. E isso inclui até mesmo as partidas da equipe. Chueko virou presença constante na linha lateral, sempre acompanhando os movimentos do atacante dentro de campo. Evita invasão de torcedores, acompanha o craque até o vestiário e é o primeiro a descer do ônibus do time para inspecionar o local.