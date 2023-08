Ratão chegou ao Bahia na janela do segundo semestre e conquistou vaga de titular. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia de Rafael Ratão com a camisa do Bahia na Fonte Nova teve gosto saboroso. Contra o América-MG, ele marcou um dos gols no triunfo por 3x1. Agora, o atacante espera repetir a dose diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (20), para iniciar uma nova fase do tricolor no Campeonato Brasileiro.



“Muito feliz de marcar um gol neste início, mas quero mais, estou trabalhando, trabalhando a parte física. Não estou 100% fisicamente, mas a cada jogo fico melhor”, iniciou ele durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

“Essa questão dos gols é questão de trabalhar. Muito jogador voltando de lesão, Jacaré voltou, Biel, cheguei agora. É voltar todo mundo, entender o que o professor quer. Estamos trabalhando muito essa questão de finalização ao gol, um contra um, dois contra dois, para marcar quando chegar nos jogos. Tenho muita confiança no trabalho que estamos fazendo”, completou.

Contra o Atlético-MG, na última rodada, o Bahia fez um bom primeiro tempo, mas não aproveitou as chances que teve e acabou derrotado por 1x0 na segunda etapa. Apesar do resultado, o atacante acredita que o time está evoluindo e conseguirá engrenar no returno da Série A.

“Nosso time tem qualidade, cria, acho que falta tranquilidade na parte final do campo. Contra o América-MG fomos felizes marcando três gols, mas podemos fazer mais. No segundo turno vai ser diferente, vamos marcar mais gols. E minha chegada é para ajudar o Bahia nisso, né!? A gente vai dar um salto neste segundo turno - garantiu.

PONTA OU CENTROAVANTE?

Acostumado a jogar pelos lados do campo, Rafael Ratão foi questionado sobre fazer o papel de camisa 9. Everaldo e Vinicius Mingotti convivem com as críticas e nos próximos jogos a concorrência entre os pontas aumentará com o retorno de Biel e a chegada de Luciano Juba, do Sport.

Ratão diz que prefere atuar pelo lado esquerdo do campo, mas não descartou a função caso o Bahia precise.