SKATE STREET

Rayssa Leal comete erros e fica fora do pódio na etapa de Sydney da SLS

A etapa de Sydney é a penúltima parada antes do Super Crown, que ocorre em São Paulo em dezembro

Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 08:25

Rayssa Leal Crédito: Luiza Moraes/COB

Não deu para Rayssa Leal na etapa de Sydney da Liga Mundial de Skate, a SLS. Com voltas abaixo do costume, a brasileira precisou apostar forte na série de manobras e até conseguiu boas notas e parecia que estaria no pódio, mas foi superada pela japonesa Funa Nakayama, que ficou em terceiro. A australiana Chloe Covell foi a campeão, seguida por Liz Akama, do Japão, no segundo lugar.

Além do trio que foi ao pódio e da brasileira, a final ainda tinha a medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio Momiji Nishiya e Ari Uemura. Líder do ranking feminino, a também japonesa Yumeka Oda acabou eliminada

As primeiras voltas apresentaram muitos erros. Rayssa caiu logo na saída e ficou com apenas 0,8. Quem aproveitou foram a japonesa Liz Akama e a australiana Chloe Covell, que despontaram com boas notas.

A segunda volta de Rayssa foi mais sólida, mas ainda longe do que a brasileira já demonstrou. Ela conseguiu mandar combinações de manobras e aproveitou boa parte da sequência. No final da volta, uma queda prejudicou Rayssa, que ficou com 7,1.

Chloe Covell estava inspirada com a disputa em casa. Em duas voltas, ela não teve dificuldade para conquistar notas altas e despontar na classificação.

Foi na série de cinco manobras que Rayssa ousou mais. A skatista deslizou por todo corrimão longo e buscou a nota 8,2 para assumir a liderança e mostrar que brigaria para ser campeã. Fechando a primeira série, porém, Chloe voltou à ponta.

Depois de zerar a segunda participação nas séries, Rayssa mandou um flip, em segurança. Com execução perfeita, os juízes lhe deram 8,5, encostando em Chloe a classificação. Liz Akama colou na australiana e na brasileira. A disputa do título parecia estar entre as três.

Na última chance, contudo, Funa Nakayama conquistou nota 8,7 e ultrapassou Rayssa. Foi a nota mais alta da temporada.

A quarta volta havia sido zerada para Rayssa. Ela tinha que apostar tudo na volta final, mas caiu na saída da manobra e não tinha mais chance de chegar ao pódio.

Liz Akama não fez suficiente para passa Chloe Covell. A australiana pôde comemorar o bicampeonato em Sydney, sua quarta conquista de Street League.