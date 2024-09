SKATE

Rayssa Leal e Pâmela Rosa vão às semifinais do Mundial de Skate em Roma

Foi a primeira competição da medalhista olímpica após a conquista do bronze em Paris-2024

Estadão

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 15:50

Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma Crédito: Julio Detefon/CBSK

Rayssa Leal e Pâmela Rosa seguem na briga pelo título do Campeonato Mundial de Skate Street feminino, em Roma, na Itália. Nesta quinta-feira (12), as brasileiras entraram em ação pelas quartas de final da competição e avançaram às semis. Por outro lado, as compatriotas Maria Lúcia Campos e Daniela Vitória não conseguiram boas notas e foram eliminadas.

Nas quartas de final, cada atleta tinha que fazer duas voltas no circuito, e a melhor nota valeria para a classificação geral. Apenas a partir da semi que as participantes disputam a competição completa, com duas voltas e cinco manobras individuais. A próxima fase está marcada para a próxima sexta-feira (13), às 7h35 (de Brasília).

Por estar entre as três melhores skatista do ranking mundial inscritas para a competição de Roma, Rayssa estreou direto nas quartas e se classificou com a vice-liderança. Em seu primeiro torneio após conquistar o bronze na Olimpíada de Paris, a skatista de 16 anos conseguiu 72,97 pontos na primeira volta. Na tentativa seguinte, melhorou a nota para 74,74 pontos. Ela só ficou atrás da japonesa Liz Akama, vice-campeã olímpica na França, que avançou com 75,61 pontos.

Pâmela Rosa, por sua vez, conseguiu 62,22 pontos na primeira volta. Na sequência, errou e tirou apenas 36,91 pontos, mantendo a primeira nota. Foi o suficiente para se manter viva na competição, se classificando com a 8ª posição.

Outras duas promessas brasileiras disputaram o Mundial, mas foram eliminadas nas quartas de final. Maria Lúcia Campos, de 14 anos, foi a 27ª colocada, com 20,27 pontos. Já Daniela Vitória, de 15 anos, encerrou na 29ª posição, com 16,67 pontos. Foi o primeiro campeonato internacional da dupla.

"Para mim está sendo maravilhoso estar aqui, vendo o alto nível do skate. Ainda mais com as amizades novas que eu fiz, com pessoas de todo o mundo. Agora estou me sentindo mais preparada para o próximo", disse Maria Lúcia, à Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK).

"Eu estou muito feliz de ter conseguido participar do meu primeiro Mundial. Foi uma grande experiência ter participado com as melhores do mundo e vou levar isso pra minha vida a partir de agora. Com certeza vai dar tudo certo e foi uma sensação única. Independente de tudo, já é uma grande conquista", afirmou Daniela Vitória.