POLÊMICA

Rayssa Leal faz cobrança ao COB às vésperas de Olimpíada de Paris

Faltando menos de dez dias para o começo da Olimpíada em Paris-2024, uma das principais atletas do Brasil está envolvida numa polêmica, agora tornada pública. O estafe da skatista Rayssa Leal tenta a todo custo conseguir uma liberação para que a mãe da atleta, Lilian Mendes, tenha acesso à Vila Olímpica e possa dormir com a filha durante a competição.

A história veio à tona após uma declaração de Tatiana Braga, CEO da TB Sports, agência que cuida da carreira de Rayssa, ao podcast Maquinistas, lançado na terça-feira. Segundo a representante, o Comitê Olímpico Internacional (COI) está barrando a credencial para Lilian porque atletas com 16 anos ou mais não têm mais direito a um acompanhante. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, Rayssa tinha 13 anos e pôde ficar com a mãe durante todo o período de disputa.

Agora, o COI entende que a skatista deve ser tratada como todos os outros atletas e permanecer sozinha na Vila Olímpica de Paris Já o estafe da atleta tenta negociar com o próprio Comitê Olímpico do Brasil (COB) para não só Rayssa, mas todos atletas menores de idade possam ter direito ao acompanhante para dormir nos respectivos quartos.

Já a posição do COB é que a atleta seja acompanhada por funcionárias do Comitê, como já aconteceu em outras competições recentes, como os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023.