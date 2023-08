Lateral Camilo Cándido deu bela assistência contra o América-MG. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de três jogos passando em branco, o Bahia enfim reencontrou o caminho do gol na vitória sobre o América-MG, por 3x1, domingo. Os homens de frente do tricolor aproveitaram as oportunidades diante da pior defesa do Brasileirão. Everaldo, Cauly e Rafael Ratão balançaram a rede e indicaram um horizonte de melhora para o time no restante do campeonato.



O último gol marcado havia sido no empate por 1x1 com o Grêmio, que decretou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 12 de julho. No Brasileirão, um jogador do Esquadrão não anotava um gol desde que Kayky foi às redes na derrota para o Grêmio, por 2x1, na Fonte Nova, dia 1º de julho. Depois, no empate por 1x1 com o Cuiabá, o gol baiano foi de Alan Empereur, contra.

Ainda é cedo para fazer prognóstico, mas a melhora ofensiva no último jogo teve relação direta com a chegada de novas peças. Nas laterais, Gilberto assumiu a titularidade do lado direito e parece ter resolvido o problema no setor onde Cicinho, André e Douglas Borel foram testados e não conseguiram sucesso.

Do lado esquerdo, o uruguaio Camilo Cándido deu o seu cartão de visitas. No primeiro jogo como titular, ele fez uma grande jogada e deu o passe para o gol de Everaldo.

Ao fim do confronto, os dois laterais receberam elogios de Renato Paiva. “São dois jogadores de muita qualidade. Dois jogadores que quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como [Matheus] Bahia e Cicinho têm, crescerem e ajudarem a equipe”, afirmou o treinador.

Além da dupla, o Bahia ampliou o leque de opções no ataque. Rafael Ratão foi outro que ganhou a primeira chance como titular. Recuperado de lesão, Jacaré também voltou a ser opção e saiu do banco durante as partidas contra São Paulo e América-MG.

Nos próximos jogos, a equipe deve ter o retorno de Biel, vice-artilheiro do time no ano, com oito gols, que está em fase final do tratamento de uma lesão na coxa.

Até aqui, o Bahia marcou 18 gols em 18 partidas no Brasileirão, média de um por jogo. Na temporada inteira foram 61, média de 1,3 por duelo.

MOTIVAÇÕES DISTINTAS

Curiosamente, os gols contra o América-MG foram marcados por jogadores que perseguiam a marca por motivos distintos.

No caso de Everaldo, ele é o principal centroavante do elenco, mas ainda não conseguiu corresponder à expectativa criada. Apesar de ser o artilheiro do time no ano, com 14 gols, o camisa 9 tem sido inconstante e vem revezando a titularidade com Vinícius Mingotti. Foi apenas o terceiro gol dele na Série A.

Já o meia Cauly ativou o modo goleador desde que chegou ao clube baiano. Até então ele tinha balançado as redes seis vezes e buscava o primeiro no Brasileirão. Com o feito, o camisa 8 ultrapassou Jacaré e assumiu o top-3 dos artilheiros do time no ano.

Por fim, Ratão marcou o primeiro gol dele pelo Bahia. Apesar de jogar pelas pontas, ele tem como característica aparecer na área para finalizar. Pelo Toulouse, da França, o jogador marcou 19 gols nas duas últimas temporadas.