Resenha com Jacaré e recado para Cauly: como foi o 1° treino de Ceni no Bahia

Rogério Ceni comandou primeiro treino no Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A era Rogério Ceni no Bahia começou. Nesta segunda-feira (11), o técnico comandou seu primeiro treino à frente da equipe, no CT Evaristo de Macedo. Antes das atividades, o novo comandante foi apresentado oficialmente ao elenco tricolor e esbanjou simpatia. O treinador brincou com Marcos Victor, resenhou com Jacaré e ainda mandou um recado a Cauly.



"Tá muito magro, cara, acho que peguei sua gordura [risos]", disse ao zagueiro.



Já com Cauly, a breve conversa teve relação com a volta do jogador aos gramados. O meia é a principal referência técnica do Bahia na temporada, com oito gols e cinco assistências em 2023. Mas se recupera de lesão no joelho e ainda deve desfalcar o Esquadrão por mais duas semanas.

por Rogério Ceni a Cauly "Contamos com seu retorno"

Com Jacaré, a resenha teve ares de amizade antiga. Afinal, os dois trabalharam juntos no Fortaleza durante a primeira passagem do técnico, entre 2018 e 2019. Ao ver o antigo jogador, Ceni brincou: "Não, Jacaré não. Que cor que está hoje [o cabelo]?".

O treinador ainda recordou um episódio que aconteceu em seu primeiro amistoso no comando do Leão do Pici, no início de 2018. Na época, o time goleou o Juazeiro por 6x0, no CT Ribamar Bezerra - e quem abriu o placar foi, justamente, o atual camisa 29 do Bahia.

"Jacaré, quando cheguei no Fortaleza, depois de sair do São Paulo, fez o primeiro gol no jogo-treino. Foi o primeiro cara a fazer gol quando cheguei no Fortaleza. Jogou de 9", disse Ceni.

🎬 "Contamos com o seu retorno". Bastidores do 1º contato de Rogério Ceni com os atletas do Esquadrão. #BBMP pic.twitter.com/wBXkOXLuQa — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 11, 2023

O técnico ainda conversou com o elenco no auditório, e deu suas primeiras impressões sobre a equipe. "A coisa mais importante que eu vi é que vocês têm vontade de crescer (...) Tenho certeza que o principal de tudo é vencer. A segunda coisa é que a gente seja parceiros uns dos outros".

Depois das apresentações, as atividades começaram. Os jogadores passaram primeiro por ativação na academia, seguida de uma série de exercícios com o novo preparador Danilo Augusto.

Na hora do campo, o elenco foi dividido em dois grupos. O primeiro, sob orientações do auxiliar Charles Hembert, fez um trabalho de ataque contra defesa. Os demais ficaram com Rogério Ceni para uma atividade técnica em espaço reduzido.

Depois do vídeo e apresentações, ➡️ hora do gramado. 🏋🏽‍♂️ Ceni e comissão iniciaram treino no Campo 1 do CT Evaristo de Macedo. #BBMP



📸: Felipe Oliveira/EC Bahia pic.twitter.com/8el6EdZ7lD — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 11, 2023

Na sequência, mais duas atividades, ambas de ordem tática. Ceni acompanhou de perto e passou orientações, tanto na parte defensiva como ofensiva. No fim, os zagueiros participaram de um trabalho específico, enquanto os meias e atacantes aprimoraram finalizações.