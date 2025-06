LIGA DAS NAÇÕES

Alemanha x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A disputa pelo 3° lugar da Liga das Nações da Uefa ocorrerá na MHPArena, em Stuttgart, às 10h

Alemanha e França se enfrentam neste domingo (8), às 10h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart, na Alemanha, pela disputa do 3º lugar da Uefa Nations League. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Alemanha x França ao vivo

Alemanha

A seleção alemã estava invicta até a semifinal da competição. Contra Portugal, saiu na frente com gol de Florian Wirtz, mas acabou levando a virada e sofrendo sua única derrota na campanha. Para a disputa do terceiro lugar, a equipe comandada por Julian Nagelsmann deve contar com quatro mudanças em relação ao time anterior. >