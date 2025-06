Fatal Model Arena? Empresa de acompanhantes faz proposta pelo naming right de estádio de clube rubro-negro

OFERTA MILIONÁRIA

Fatal Model oferece R$ 250 milhões para renomear a Arena da Baixada, do Atlhetico-PR

A proposta surge em meio à suspensão do contrato com a Ligga Telecom, antiga detentora dos direitos de nome do estádio. Surpresa com a decisão do clube, a empresa teve seu contrato suspenso, e a casa atleticana voltou a ser chamada oficialmente de Arena da Baixada. Apesar disso, o clube ainda não definiu quando serão retiradas as placas e letreiros com a marca da Ligga. Segundo o colunista Augusto Mafuz, a operadora teria deixado de pagar cerca de R$ 50 milhões ao Furacão.>