TORCEDOR ILUSTRE

Lula se declara ao Botafogo após jantar com Jhon Textor: ‘meu segundo time’

Presidente da republica encontrou com o dono da SAF do Fogão no Palácio do Eliseu, em Paris.

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:35

Lula e John Textor Crédito: Reprodução/Instagram

John Textor, dono da SAF do Botafogo, surpreendeu nesta sexta-feira (6) ao publicar uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu durante o banquete de Estado promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris. O dirigente do Fogão estava presente no evento por também ser o acionista majoritário do Lyon, da França.>

O empresário norte-americano registrou diversos momentos do evento, que celebrou a aliança entre Brasil e França. Segundo ele, Lula se declarou orgulhoso do Botafogo e afirmou que o clube é seu "segundo time preferido".>

Montagem de Lula com a camisa do Botafogo Crédito: Reprodução/Instagram

“Música, cultura, política e esporte foram discutidos, e o presidente Lula fez questão de me dizer como está orgulhoso de seu 'segundo time preferido', o Botafogo. Ele parabenizou o PSG, claro, nosso adversário no Mundial de Clubes em breve, mas Lula fica bem melhor com o alvinegro carioca”, escreveu Textor nas redes sociais.>