COPA DO NORDESTE

Juazeirense x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, a partida será disputada no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 17h30

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de junho de 2025 às 13:30

Juazeirense Crédito: Divulgação/Juazeirense

Juazeirense e Confiança se enfrentam neste sábado (07/06), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Enquanto o Cancão de Fogo já está eliminado e sem objetivos no regional, o Confiança busca um empate para garantir matematicamente vaga no mata-mata regional. >

Onde assistir Juazeirense x Confiança ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay‑per‑view) >

Juazeirense

A Juazeirense ocupa a 7ª colocação do Grupo B, com apenas 6 pontos, e está oficialmente eliminada da competição. Com a chance de motivar-se apenas visando a Série D, o time — sob novo comando de Leandro Campos — encara o confronto como uma oportunidade de experimentar formações e tirar lições de performance. Há ainda quatro desfalques: o lateral Breno, o volante Eduardo e os atacantes Adriel e Everton, todos lesionados .>

Confiança

O Confiança vive situação oposta. Após vencer o Bahia em jogo atrasado, o Dragão assumiu a 3ª colocação com 10 pontos e depende apenas de um empate para garantir vaga no mata-mata. A equipe virá modificada, abandonando o esquema com três zagueiros e voltando ao 4-3-3. Entre as mudanças estão a entrada de Fábio no meio e a disputa entre Rafinha e Luiz Otávio na criação. O técnico Luizinho Vieira aposta em uma estratégia adaptada ao gramado do Adauto Moraes. >

Prováveis escalações de Juazeirense x Confiança

Juazeirense: Pedro Campanelli; Wilson, Zé Romário, Diney e Mateus; Emerson, Elivélton e Bino; Alexsandro, Vicente e Guilherme. Técnico: Leandro Campos>

Confiança: Felipe; Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Dionísio e Rafinha (Luiz Otávio); Valdir Júnior, Neto e Breyner Camilo. Técnico: Luizinho Vieira >

Ficha do Jogo

Jogo: Juazeirense x Confiança >

Campeonato: Copa do Nordeste 2025>

Rodada: 7ª rodada (fase de grupos)>

Data: Sábado, 07 de junho de 2025>

Horário: 17h30 (de Brasília)>

Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro - BA>