Sampaio Corrêa x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, a partida será disputada no Castelão, em São Luís, às 17h30

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de junho de 2025 às 13:30

Ceará Sport Club Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam neste sábado (07/06), às 17h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luís (MA), pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Sampaio Corrêa x Ceará ao vivo

A partida entre Sampaio Corrêa e Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Sampaio Corrêa

Sem chances de classificação, o Sampaio Corrêa entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe maranhense ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos conquistados, sendo a única do grupo que ainda não venceu na competição. O técnico Zé Augusto deve escalar um time alternativo, fazendo testes no elenco. O time tem diversos desfalques por suspensão, lesão e atletas que jogaram o Nordestão por outro clube, como Ball, Wadson, Ian Cristian, Pedro Dias e Jean. >

Ceará

O Ceará, por outro lado, ainda briga pela vaga nas quartas de final. Com 10 pontos, o Vozão está na 4ª colocação do grupo e pode se classificar até mesmo com um empate. O técnico Léo Condé deve repetir pela terceira vez consecutiva a mesma formação. As únicas baixas são Matheus Bahia e Aylon, ambos no departamento médico, enquanto o meia-atacante Rômulo retorna após virose. >

Prováveis escalações de Sampaio Corrêa x Ceará

Sampaio Corrêa: Renan; Ray, Dedé, Wesley e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel e Alan Stence; Eric Carral, João Carlos e Adriano. Técnico: Zé Augusto >

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé >

Ficha do Jogo

Jogo: Sampaio Corrêa x Ceará >

Campeonato: Copa do Nordeste 2025>

Rodada: 7ª rodada – fase de grupos>

Data: Sábado, 07 de junho de 2025>

Horário: 17h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Castelão, São Luís – MA>