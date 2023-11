Robson Conceição empata com mexicano e fica sem título mundial no boxe

Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, o boxeador Robson Conceição voltou a perder a chance de se sagrar campeão mundial, na madrugada desta sexta-feira. O brasileiro empatou com o mexicano Emanuel Navarrete e ficou sem o cinturão dos pesos superpena (até 59kg) da Organização Mundial de Boxe (WBO, na sigla em inglês), em Las Vegas.



O empate refletiu o equilíbrio da luta do começo ao fim, ao longo de 12 rounds. De acordo com os juízes, o placar terminou em 114-112, 113-113, 113-113. Com a igualdade, o cinturão permanece com o rival mexicano. Foi a terceira vez que Conceição disputou o título mundial, sem sucesso.