Romário fica no banco, leva amarelo e dispara após derrota do America-RJ: 'Foi uma m…'

Presidente do América e atacante, o 'Baixinho' acompanhou do banco de reservas

Publicado em 16 de junho de 2024 às 10:55

Expectativas foram criadas, mas foi a decepção que tomou conta na derrota do America para o Araruama, por 1 a 0, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Carioca da Série A2. O presidente e atacante Romário esteve no banco de reservas, mas o seu possível retorno ao gramado foi frustrado com a expulsão de JV aos 30 minutos do primeiro tempo.

Com um jogador a menos durante quase toda a partida, a entrada de Romário se tornou impossível e acabou sendo adiada mais uma vez. Com um ataque formado por seu filho, o Romarinho, e André Balada, ex-Santos e artilheiro da competição, o America passou em branco e conheceu seu primeiro revés no torneio.

"Em relação a esse jogo, é óbvio que não dava para eu jogar. Mais uma vez eu frustrei a torcida, a gente a princípio estava combinado até de eu entrar no começo do primeiro tempo, mas eu vou repetir: o que mais vale aqui é a parte técnica. O America tem que ser campeão desta divisão para subir, é difícil, tanto é que a gente está passando por isso aí, tanto é que dos últimos 6 pontos a gente só fez um. Essa possibilidade (de jogar) vai chegar, sempre que eu não possa atrapalhar. Hoje, infelizmente, não tem como entrar num jogo desses", afirmou.

A irritação de Romário era tanta, que o "baixinho" acabou recebendo o cartão amarelo no banco de reservas e ainda disparou contra os jogadores. Na visão do presidente, vem existindo um "oba, oba" dentro do grupo, que deixou a animação tomar conta com o bom início do America na Série A2.

"O resultado foi uma m…, com todo respeito que a gente tem que ter pelo adversário. Não foi o Araruama que ganhou o jogo, foi o América que perdeu, por mais que tenhamos jogado com um a menos. O time tem esquecido tudo aquilo que tem sido feito, parece que está passando pela cabeça que já foram campeões", disparou.

A derrota para o Araruama, com gol de Washington no minuto inicial do segundo tempo, no estádio Giulite Coutinho, fez o America cair para o segundo lugar, com dez pontos, e ser ultrapassado pelo Duque de Caxias, invicto, com 11. Na rodada, venceu o Americano por 1 a 0, fora de casa.

"Tem derrotas que fazem muito bem. Eu espero e acredito que essa tenha sido uma delas. Uma lição para que os jogadores entendam. Não é pelo fato de ser o primeiro lugar ou o America, que os adversários vão afrouxar. Segunda divisão não tem que jogar bonito, tem que correr, se dedicar. A minha diretoria vai continuar fazendo tudo para eles, mas têm que mudar um pouco a chave", completou.