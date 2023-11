Rony mira 'quatro finais' e comemora Data Fifa para fazer correções no Palmeiras

O atacante Rony quer ver o Palmeiras preparado para disputar "quatro finais" nas últimas rodadas da competição. Crédito: Reprodução/ TV Palmeiras

De volta à liderança do Brasileirão, o Palmeiras precisa aproveitar a paralisação do campeonato, em razão da Data Fifa, para descansar e corrigir seus erros. Esta é a avaliação do atacante Rony, que quer ver a equipe paulista preparada para disputar "quatro finais" nas últimas rodadas da competição.



"É uma parada muito importante para dar uma descansada física e mental. A sequência de jogo atrás de jogo cansa bastante. Será um período que dará para descansar, treinar a aprimorar muitas coisas. Só com trabalho conseguiremos corrigir o que temos de corrigir", disse o jogador, sem citar o que precisa ser ajustado no time.

O Palmeiras ocupa a liderança provisória do Brasileirão, com um jogo a mais que o Botafogo. Apenas dois pontos separam os dois times. Como depende de um tropeço do rival carioca para manter a ponta, o time vai encarar os quatro jogos restantes como "finais", segundo Rony.

"É focar nestes dias para, quando começarem as quatro finais, a gente estar firme e forte. Vamos encarar esses últimos quatro jogos como finais e que possamos estar bem, alegres e com a cabeça tranquila para coroarmos esse ano com mais um título", disse o atacante.

A liderança foi alcançada no fim de semana com uma sólida vitória sobre o Internacional por 3 a 0. "Nós sabíamos que seria difícil, o Inter foi um time que também chegou às semis da Libertadores, mas nós conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e, com consistência, fizemos o que professor Abel nos pediu. Foi uma vitória muito importante para nós e que nos deu muita confiança. Agora é manter o foco, a concentração e o pensamento de querer vencer sempre", disse.

TREINO

Após dois dias de folga, o elenco palmeirense voltou a treinar na quarta. Nesta quinta, na Academia de Futebol, a comissão técnica contou com o reforço de sete jogadores da base em razão das seguidas baixas para os treinamentos nesta Data Fifa. O clube cedeu seis jogadores para seleções e ainda tem Luan e Piquerez em processo de recuperação física.