ESTADUAL

Saiba onde e quando comprar ingressos para o primeiro Ba-Vi das finais do Baiano

Clássico com torcida única do Vitória será disputado no domingo (31), às 16h, no Barradão

Estão à venda os ingressos para o primeiro Ba-Vi das finais do Campeonato Baiano, domingo (31), às 16h, no Barradão. O duelo terá presença apenas da torcida do Vitória. Os rubro-negros podem comprar os bilhetes no site vitoria.ingressosa.com.br e nas lojas do clube no Parque Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Norte Shopping, Shopping Capemi e Shopping da Bahia Capemi, Lapa. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo. A entrada custa R$ 100 arquibancada e R$ 160 cadeira (com meia a R$ 50 e R$ 80).