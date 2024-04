E.C. VITÓRIA

Saiba quais reforços se firmaram no Vitória e são peças importantes para o Ba-Vi

Patric Calmon, Willian Oliveira e Alerrandro conquistaram o posto de titulares no rubro-negro

Publicado em 4 de abril de 2024 às 15:25

Alerrandro é artilheiro do Vitória, com seis gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O que Patric Calmon, Willian Oliveira e Alerrandro têm em comum? Os três foram contratados este ano pelo Vitória e conquistaram espaço no time base campeão da Série B do Brasileiro. São os únicos titulares absolutos da equipe atual entre os 21 reforços trazidos pelo clube. Homens de confiança de Léo Condé, eles estarão em campo no Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano. O futuro da taça estadual será decidido no domingo (7), às 16h, na Fonte Nova.

O Vitória não renovou com os laterais esquerdos do elenco do ano passado. Patric Calmon aproveitou a brecha, ganhou a preferência do técnico Léo Condé e a concorrência com Lucas Esteves. PK, como é apelidado, foi escalado como titular todas as vezes em que esteve à disposição. Jogou 13 das 20 partidas disputadas pelo Vitória este ano.

O jogador de 29 anos desfalcou o time para cumprir suspensão, após ser expulso no banco de reservas contra o Jequié, no Campeonato Baiano, e por lesão. Vetado pelos médicos, ele ficou fora do primeiro Ba-Vi do ano, na fase classificatória do estadual, mas mostrou serviço nos outros dois.

Com um gol e duas assistências com a camisa rubro-negra, Patric Calmon é a única peça nova da defesa do Vitória. O goleiro Lucas Arcanjo, o lateral direito Zeca e os zagueiro Camutanga e Wagner Leonardo já atuavam juntos desde o ano passado, quando o time conquistou o título da Série B do Brasileiro e, consequentemente, o acesso à Série A.

Assim como ele, Willian Oliveira também conquistou seu espaço, só que no meio-campo. Ele é a peça nova no setor que terminou 2023 sendo composto por Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho. O atleta de 30 anos é o mais regular dos jogadores recém-contratados. O volante esteve em campo em 17 jogos, 15 deles como titular. Balançou a rede uma vez, deu um passe pra gol e, apesar de fazer a proteção da zaga, levou apenas um cartão amarelo.

Alerrandro venceu uma concorrência grande. O ataque do Vitória tem 10 jogadores e apenas um deles não está à disposição. Machucado, Everaldo é o único no departamento médico. Centroavante, ele contou inicialmente com a má fase de Caio Dantas, a lesão de Iury Castilho e o afastamento de Léo Gamalho para se recuperar após cirurgia.

O atacante de 24 anos também mostrou serviço. Alerrandro disputou 15 jogos pelo Vitória, todos eles como titular. Deu duas assistências e fez seis gols, mesmo número de tentos do veterano Osvaldo, com quem divide a artilharia rubro-negra na temporada. Alerrandro balançou a rede em dois dos três Ba-Vis que participou esse ano e vai tentar ampliar a artilharia contra o principal rival no clássico decisivo de domingo.